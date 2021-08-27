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محمود مسلم

وزير الخارجية يُجري اتصالين هاتفيين بنظيريه الجزائري والمغربي

كتب:

الوطن
09:23 م | الجمعة 27 أغسطس 2021
سامح شكري

سامح شكري

أجرى وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم، اتصالين هاتفيين بكل من رمطان لعمامرة، وزير خارجية جمهورية الجزائر، وناصر بوريطة، وزير خارجية المملكة المغربية.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري تطرق، خلال الاتصالين الهاتفيين، إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل الدفع قُدما بتجاوز تلك الظروف، فضلًا عن ضرورة العمل على إعلاء الحلول الدبلوماسية والحوار، إزاء تحريك المسائل العالقة بينهما، بما يصب في صالح تعزيز العمل العربي المُشترك، الذي تضطلع فيه الدولتان الشقيقتان بدور محوري في آلياته المختلفة.

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