وزير الخارجية يطالب سفراء مصر بالترويج لإنجازات الدولة غير المسبوقة

اجتمع سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، مع السفراء المُغادرين للعمل رؤساء لبعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، وبمشاركة السفير عمر عامر مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش.

الدفاع عن المصالح العليا للدولة المصرية

وفي بداية اللقاء، قال وزير الخارجية، إن تكليف السفراء المغادرين من قِبل القيادة السياسية بتولي مسئولية رئاسة بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، يُمثل شرفًا ومسئولية يستوجبان بذل قصارى الجهد لتمثيل مصر خير تمثيل، والاستمرار في تنفيذ أولويات السياسة الخارجية ونهجها الساعي إلى صون الأمن القومي والدفاع عن المصالح العليا للدولة المصرية ورعاية وخدمة مواطنينا في الخارج.

الترويج للإنجازات المصرية في الخارج

وأكد «شكري» أهمية قيام رؤساء بعثات مصر في الخارج، بمواصلة بذل كافة المساعي للترويج لما تشهده الدولة المصرية من طفرة اقتصادية وتنموية غير مسبوقة في وتيرتها ومستهدفاتها، وما يتحقق على أرض الواقع من إنجازات في مختلف قطاعات الدولة، وكذلك ما تنفذه الحكومة المصرية من برامج وطنية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن وتطوير قدراته ومهاراته والتوسع في تحقيق الحماية المجتمعية وتوفير سبل العيش الكريم.

توثيق العلاقات مع الدول الصديقة

وشدّد أن تلك الإنجازات تستوجب مواصلة العمل الدؤوب من قِبل وزارة الخارجية وأعضائها؛ لدعم ركائز الدولة الجديدة عبر توثيق علاقاتنا مع الدول الصديقة والشقيقة، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات والتعاطي الفاعل مع ما يموج به المحيط الإقليمي والدولي من تحديات وأزمات، وبما يتطلبه ذلك من تنفيذ سياسة خارجية فاعلة وناجزة في أدواتها وتكثيف للتحرك الدبلوماسي على المستوييّن الثنائي ومتعدد الأطراف، مع مواصلة آليات تطوير العمل المؤسسي وتنمية قدرات الكوادر البشرية بالوزارة.

وطالب الوزير، باستمرار سفارات وبعثات مصر في الخارج، ببذل كل جهد مُمكن؛ من أجل متابعة المشكلات والقضايا القنصلية وتقديم مختلف سبل الرعاية القنصلية للمواطنين المصريين المُقيمين في الخارج، وخاصةً في ظل استمرار تبعات انتشار جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا على الثقة في اضطلاع رؤساء بعثات مصر في الخارج بمسئولياتهم نحو تحقيق الانضباط الكامل وضمان استمرار العمل بالكفاءة المرجوة.