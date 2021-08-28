حظك اليوم برج الجدي السبت 28-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مولود برج الجدي شخصية قوية، ويتميز بالتزامه في المواعيد، ويبحث أصحاب هذا البرج دائما عن النجاح، ويبذلون النفيس والغالي، كما يُعرف عنهم قوة الشخصية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي 28-8-2021 على الصعيد المهني

تدفعك الأفلاك للتعامل بود وتفهّم، وقد تحصل بسهولة على التقدير لكل عمل تقوم به.. فاليوم يحمل لك الخير والتفاهم.

حظك اليوم برج الجدي 28-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يفتح عينيك وقلبك للحب واليوم تميل للرومانسية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.