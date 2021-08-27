حظك اليوم برج السرطان الجمعة 27-8-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
01:02 ص | الجمعة 27 أغسطس 2021
حظك اليوم برج السرطان
يتميز مولود برج السرطان بحبه لقضاء وقت فراغه مع أهله المقربين وأصدقائه، كما أنّه لا يطمئن لأحد بسهولة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج السرطان مهنيًا
القمر بمنزلك الحادي عشر يعدك بلقاءات واجتماعات مفيدة قد تغيّر تفكيرك بصورة كلية وتجد سعادتك اليوم مع الكثيرين.
حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا
رغم التشوش.. الشمس والمريخ في منزل العلاقات يمدانك بطاقة عاطفية، واليوم تساعدك نصائح المحبين والمخلصين وترشدك لطريق الصواب.
ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.