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حظك اليوم برج الدلو السبت 28-8-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:01 ص | السبت 28 أغسطس 2021
برج الدلو

برج الدلو

يعشق مولود برج الدلو، الدخول في علاقات صداقة جديدة، فهو شخص اجتماعي بطبيعته، وقادر على الانسجام مع الجميع، تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو، على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو 28-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تتحمل مسؤولياتك المهنية والعائلية دون تذمر وتجنب الصدام مع البعض.

حظك اليوم برج الدلو 28-8-2021 على الصعيد العاطفي

لا تعرض نفسك لحدوث سوء تفاهم أو شجار مع من تحب أو مع من حولك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

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