حظك اليوم برج الحوت السبت 28-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعد مولود برج الحوت من الشخصيات القيادية بطبيعتها، لكنهم يفضلون الراحة، وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت 28-8-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثالث يمدك اليوم بالقدرة على الإقناع ويجعلك قادرا على التفاهم وتهدئة الآخرين.

حظك اليوم برج الحوت 28-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. تستطيع اليوم أن تقضي أوقاتا عاطفية واجتماعية موفقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.