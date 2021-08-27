حظك اليوم برج الأسد الجمعة 27-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود الأسد إنسان طموحٌ ومتسامح، وصديق مخلص ومحبب، يحترم القوّة ويمتلكها ويساعد الضعفاء، وله قدرة رائعة على التنظيم والترتيب، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في وضع معاكس ويسبب لك الضغوط.. من المهم أن تحافظ على الهدوء والمرونة إذا أردت أن تتغير الظروف.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

من غير المناسب اليوم أن تظهر عصبيتك.. حاول أن تتأنى في ردود أفعالك أمام أي استفزاز.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.