المفتي: يجوز إخراج الزكاة لمبادرة «حياة كريمة» لأنها موجهة للفقراء

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الإجهاض مُجرم ومُحرم، إلا أن تدعو له الضرورة، ففي أصله لا يجوز، مادام أن هناك تلقيح بويضة وحيوان منوي تم بين رجل وامرأة في إطار علاقة زوجية، فإننا لا نجيز الإجهاض في هذا الجنين الذي هو مشروع إنسان سيكتمل شيئا فشيئا إلا أن تكون هناك ضرورة.

وأضاف «علام»، خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، اليوم، أن دار الإفتاء وضعت معيارا حال ضرورة الإجهاض، وهو أن من يحدد هذا المبرر هو الطبيب، نحن لا نستطيع معرفة أضرار السيدة أو جنينها وحدنا كمشايخ، ولكن من يقول هو الطبيب بواسطة تقرير، يفند فيه المشكلات التي بالجنين أو بالمرأة.

90% من مبادرة «حياة كريمة» توجه للفقراء ويجوز الزكاة لها

من ناحية أخرى، علق «علام» على مشروعات الدولة، لاسيما «حياة كريمة»، قائلا: «لم نجد مشروعا مس حياة الرجل البسيط الذي قد لا يسأل عنه أحد مثل مشروع حياة كريمة، لذلك لابد من التأكيد عليها والدفع بها، التي تعمل على الحماية الاجتماعية وتراعي المحتاجين ويجوز الزكاة لهذه المبادرة لأنها 90% منها موجهه للفقراء والمساكين».

وتابع: «يجوز أن تدفع الصدقات والتبرعات والهبات للمبادرات التي تخدم الناس، ومصارف الزكاة عندما يتم دراستها وتحللها تلاحظ بأن الجانب الفردي فيها أولى لإيصالها بشكل مباشر، وفي مستوى النفع العام يمكن إيصالها بواسطة مصرف لاستيعاب الأموال الكثيرة».

لا يوجد توجيه أو إملاء سياسي لدار الإفتاء

وأكد أنه لا يوجد توجيه أو إملاء سياسي إطلاقا في مثل هذه الفتاوى، ودار الإفتاء تعمل باستقلالية تامة وتعمل من وحي الضمير الإفتائي والاستقلال الإفتائي والقواعد والضوابط التي وضعها العلماء القدامى للوصول للحكم الشرعي الذي يحمي الإنسان ويحقق مصالحه ويدفع الفساد عنه ومن هذا المنطلق نتحدث عن خيرية المشروعات.