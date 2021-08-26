ميرفت التلاوي: «حياة كريمة» أهم مشروع في مصر الآن ومستقبلا

قال السفيرة ميرفت التلاوي، نائب الأمين العام للأمم المتحدة سابقًا، إن مشروع حياة كريمة، أهم مشروع في مصر الآن ومستقبلًا، لأنه لأول مرة الفلاح المصري سيشعر أنه يعيش في مدينة صغيرة، يوجد بها كل الخدمات الحكومية، ومراكز التدريب، والمراكز الصحية والتعليمية، ولا يضطرون للسير مسافات طويلة لعلاج أحد، إضافة إلى القوافل الطبية المنتشرة في كل مناطق الصعيد.

مشروع القرن ليس في مصر فقط

وأضافت «التلاوي»، في لقاء مع برنامج «حديث العرب من مصر»، المذاع على القناة الفضائية الأولى، وتقدمه الإعلامية درية شرف الدين، اليوم الخميس: «شيء مذهل إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يفكر في مشروع حياة كريمة، وعدد كبير من القرى، يصل إلى ثلث عدد القرى المصرية، وهذا يعتبر مشروع القرن، ليس في مصر فقط، لأنني اشتغلت في الأمم المتحدة، وأعرف جيدًا مشروعات التنمية وإزاحة الفقر، ومفيش برنامج كامل متكامل مستديم مثله».

وتابعت نائب الأمين العام للأمم المتحدة سابقًا: «الناس لسة مش عارفة قيمة برنامج حياة كريمة، لكن اللي عاش في الريف زيي، هيعرف قد إية المشروع ده خطير جدًا، وربنا يوفق الرئيس إنه يكمله».

أهمية بناء الإنسان

وشددت على أن بناء الإنسان أمر مهم، وأهم من بناء الشوارع، ولو لم يتعلم الإنسان ويتربى تربية سليمة ويكون على خُلق فإنه «هيبوظ الشوارع دي»، والتعليم يجب أن يكون في المدرسة والمنزل والشارع والكنيسة، والمسجد، وتسير كل هذه الأمور معًا، ومصر دولة ديمقراطية حديثة تسير وفقًا للقانون، ويجب أن يسود مبدأ المساواة في البلاد، وهو مبدأ وطني، وأي شيء عكس ذلك هو تخريب.

ولفتت إلى أن ما يخرب مسألة المساواة في مصر هي الأنانية، موضحًة: «يعني دلوقتي الرئيس عبدالفتاح السيسي لما يطالب بمنع الطلاق الشفهي، وضرورة أن يكون الطلاق رسميًا.. إية الغلط في الكلام ده، وإزاي يُهاجم ويُعارض هذا الكلام، أنا اتجوزت بوثيقة يبقى اتطلق بوثيقة، واللي يطلقني ويجوزني مش المأذون لازم يكون قاضي ذو مركز وحيثية».