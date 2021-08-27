رئيس التحرير

محمود مسلم

رمضان صبحي يغيب عن قائمة بيراميدز أمام المحلة

كتب:

علي سمير
11:11 م | الجمعة 27 أغسطس 2021
تاكيس جونياس

تاكيس جونياس

في إطار الاستعداد لمباراة غزل المحلة، أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة فريقه أمام «الفلاحين» في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.

ويحل غزل المحلة، ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة محمود وادي، بعد تعافيه من الإصابة التي ضربته في الفترة الماضية، وحالت دون وجوده في المباريات الماضية.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اقرأ المزيد:

ميدو يكشف بديل طارق حامد في الزمالك: لاعب من بيراميدز

بعد رفضه بيراميدز.. عمر كمال عبدالواحد يوقع للزمالك

المصري يهزم بيراميدز بهدف ويؤمن المركز الثالث في الدوري

المصري يتقدم على بيراميدز في الشوط الأول بهدف إسلام عطية

عاجل.. الإسماعيلي بـ10 لاعبين ينتزع تعادلا مجنونا من بيراميدز في الوقت القاتل «فيديو»