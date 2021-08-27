رمضان صبحي يغيب عن قائمة بيراميدز أمام المحلة

في إطار الاستعداد لمباراة غزل المحلة، أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة فريقه أمام «الفلاحين» في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.

ويحل غزل المحلة، ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة محمود وادي، بعد تعافيه من الإصابة التي ضربته في الفترة الماضية، وحالت دون وجوده في المباريات الماضية.

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