أولتراس حماقي يستقبله ببوسترات ألبومه الجديد «يا فاتني»

استقبل «أولتراس حماقي» فنانهم محمد حماقي على المسرح ببوسترات ألبومه الجديد «يا فاتني» الذي من المقرر طرحه كاملا خلال الأيام المقبلة مرددين «يا فاتني».

حماقي كان قد طرح حتى الآن من ألبومه الجديد 4 أغنيات وهي «زيها مين، لو هتسيب، تك، طالع موضة».

كان حماقي قد طرح أمس أغنيته الجديدة «طالع موضة» وهي من كلمات تامر حسين وألحان تامر علي.

يذكر أن حماقي انتهى من بروفات حفله صباح اليوم والذي يعد أول حفل له في صيف 2021.