«طب القاهرة» تحصل على شهادتي «أيزو» في النظم الإدارية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، حصول كلية قصر العينى على شهادتين للأيزو؛ الأولى فى النظم الإدارية، والثانية فى نظم إدارة المؤسسات التعليمية، موضحاً أن الكلية هى أول كلية طب على مستوى الجامعات المصرية تحصل على الشهادتين معاً.

وقال «الخشت» إن حصول «طب قصر العينى» على شهادتين فى الإدارة والتعليم يأتى نتيجة حرص الجامعة على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية، طبقاً للمواصفات الدولية فى جميع الكليات والإدارات والمراكز التابعة لها. وأوضح أن الجامعة تعمل بشكل مستمر على توفير المتطلبات اللازمة للأيزو، وتطبيق المواصفات القياسية الدولية، واتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، بهدف وصول الجامعة إلى المستوى العالمى المرموق الذى يليق بها وبعراقتها، وبما يتناسب مع الرؤية للتحول إلى جامعات الجيل الرابع، ووضع كليات الجامعة وتخصصاتها المختلفة فى مصاف الجامعات العالمية.

وقالت الدكتورة هالة صلاح، عميد طب قصر العينى، إن الكلية أول كلية طب فى مصر تحصل على الشهادتين معاً، مشيرة إلى أن الدعم الدائم من قيادة الجامعة يجعلها قادرة على السير فى الطريق الصحيح نحو الجودة الإدارية بمواصفات دولية.