ضبط طالب نصب على زملائه في الثانوية بحجة رفع المجموع

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (طالب – مقيم بمحافظة قنا) بتهمة إنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ونشر مشاركات تتضمن ادعاءه بأنه يعمل بكنترول الثانوية العامة وقدرته على رفع درجات الراغبين في ذلك بمقابل مادي في صورة كروت شحن رصيد الهواتف المحمولة.

المتهم ضبط بحوزته هاتف وجهاز لاب توب

تمكنت القوات من ضبط الطالب المتهم وبحوزته (هاتف محمول، جهاز لاب توب) بفحصهما تبين احتواؤهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي «عبارة عن رسائل بينه وبين ضحاياه من خلال الحساب المشار إليه وكذا حساب آخر على إحدى التطبيقات الإلكترونية، كما تبين قيامه بإنشاء مجموعتين على ذات التطبيق روج خلالهما لتسريب امتحانات الثانوية العامة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بقصد النصب على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية.