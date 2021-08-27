أعراض عنيفة لمتحور «دلتا»: منها انسداد في الأذن

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة بجامعة عين شمس، إنّ أعراض متحور «دلتا» تختلف نسبيًا عن الفيروس الأصلي من حيث أن أعراض الجهاز التنفسي العلوي أعلى، «فيها رشح، الناس اللي بتقول أنا عندي رشح يبقى مش كورونا، بس للأسف دلتا ودلتا بلس فيها أعراض تنفسي علوي عالية وصداع وانسداد في الأذن، وبالتالي تختلط مع البرد أكثر من السلالة الأصلية».

«عنان»: أي لقاح مُسجل في الصحة العالمية فعال بنسبة تتجاوز 50%

وأضاف «عنان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، اليوم، أي لقاح مُسجل في منظمة الصحة العالمية حصل على الموافقات بأنه فعال بنسبة تتجاوز 50% ضد الأعراض الخفيفة، وهناك معيار مهم لكل اللقاحات وهو نسبة حمايته من دخول الأشخاص من المستشفى وتقليل الوفيات.

اللقاح يمنع الوفاة جراء الإصابة بكورونا بنسبة 90%

ونوه بأنه بمقارنة لقاحي سينوفارم وسينوفاك بباقي اللقاحات، سنجد أن الدراسات الموجودة سواء للأعراض الخفيفة أو المتوسطة جيدة، وهناك 22 دراسة إكلينيكية أجريت على «سينوفاك» و «سينوفارم»، ومسجلة بمنظمة الصحة العالمية، وكل الدرسات عن فيروس كورونا الأصلي، ولكن بعد ظهور «دلتا» و«دلتا بلس» بدأت الشركات المنتجة للقاحات بإجراء دراسات، ووجدت بأن فعالية اللقاحات انخفضت ضد ظهور أعراض خفيفة، بينما تمنع الدخول للمستشفيات والوفيات جراء الإصابة بنسبة 90%.

الضغط على المستشفيات سيزيد مع الموجة الجديدة

وأوضح أن الموجة القادمة هي موجة «دلتا» و«دلتا بلس»، وانتشار الحالات سيكون بزيادة، «لو كان عندي زمان 100 حالة منهم 6 حالات محتاجين مستشفى الـ 100 هيبقوا 500 وبالتالي الـ 6 حالات هيبقوا 20 حالة، فالضغط على المستشفيات هيزيد».

ولفت إلى أن قائمة الانتظار للحصول على اللقاح في مصر منخفضة للغاية، وتصل لـ 4 ملايين شخص فقط، وبالتالي مجموع ما جرى تسجيله لأخذ اللقاح 11 مليون مواطن، وهذا رقم منخفض مقارنة بعدد السكان.