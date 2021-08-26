طبيب بلندن: الموجة الرابعة أغلبها بمتحور دلتا.. وهو الأخطر ضمن سلالات كورونا

قال الدكتور محب شلبي، زميل الكلية الملكية بلندن، إن الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» سيكون الغالب عليها سلالات «دلتا» و«دلتا بلس»، لافتا إلى أن متحور «دلتا» هو الأشرس والأكثر انتشارا، ومعديا بنحو 200 مرة من سلالة ووهان الأصلية، وأكتر من 50 مرة من السلالة البريطانية، التي تسببت في نشر الموجة الثالثة.

أعداد المصابين تزداد لكن أعداد قليلة تدخل المستشفيات

وأضاف «شلبي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» على القناة الأولى، اليوم الخميس، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيرة، أن أعداد الإصابات في بريطانيا تتزايد، ولكن عدد من يدخلون المستشفى أقل من الموجات السابقة وكذلك أعداد الوفيات.

الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالسلالة الجديدة 4 أضعاف الآخرين

وأوضح زميل الكلية الملكية بلندن، أن سلالة «دلتا» تصيب الشباب بداية من 14 عاما ويدخلون غرف العناية المركزة، وكذلك الحوامل يصابون بنسبة 4 أضعاف من الأشخاص العاديين، خاصة في الشهور الثلاثة الأخيرة، مؤكدا أنه يمكن لأي شخص الحصول على اللقاح.

وأكد زميل الكلية الملكية بلندن، أن سلالة «دلتا» هي السائدة في الموجة الرابعة، وإذا حدث تحور مرة أخرى للفيروس ستوجد هناك موجة خامسة.

قصة ظهور فيروس كورونا في الصين في نوفمبر 2019

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد19 في مدينة ووهان في نوفمبر 2019 وأصبح وباء عالمي في مارس 2020 بحسب منظمة الصحة العالمية، وتنافست الدول المختلفة من أجل توفير اللقاحات المضادة للفيروس، وعلى رأسها الصين والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وبريطانيا، وتسعى الدولة المصرية لتطعيم نحو 10% من المواطنين في الوقت الحالي، وتم تصنيع مليون جرعة محلية الصنع من اللقاح الصيني.