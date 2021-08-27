تحذير طبي: 11 عرضًا تعد اشتباه دلتا كورونا وتستلزم العزل 10 أيام

حذر الدكتور وليد شوقي عطية، الباحث المصري بكلية الطب جامعة نيويورك، من خطورة الإصابة بأي دور برد، مشددًا على ضرورة أن يعزل نفسه كل من يصاب بالبرد، لمدة 10 أيام، كما أكد أنه لا يوجد فروق كبيرة وجوهرية بين أعراض فيروس كورونا، وأعراض دلتا كورونا، التي تصل إلى 11 عرضًا.

دلتا كورونا

وبخصوص أعراض دلتا كورونا، قال شوقي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، التي تحمل اسم «استشارة طبية»، إن هناك من يدعي بأن دور البرد شيء عادي، وأن كورونا لا تأتي في صورة رشح أو زكام، معقبًا بقوله: «دلتا كورونا من أشهر أعراضه هى الرشح والصداع وباقي الأعراض لا تزال موجودة، اعزل نفسك من فضلك 10 أيام».

أعراض دلتا كورونا

وأشار الباحث في طب نيويورك خلال فيديو بثه، إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في تزايد، وأن مصر دخلت الموجة الرابعة لفيروس كورونا منذ نحو شهر، محذرًا من خطورة الحفلات الصيفية التي تقام لا سيما في الساحل الشمالي، كما تناول موضوع أعراض دلتا كورونا.

خطوات الوقاية

وقال شوقي إن هناك خطوات يجب اتباعها كالعزل وتحسين المناعة والحفاظ على التباعد وارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة، مشددًا على أنه لا توجد فروق جوهرية بين أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد ودلتا كورونا، لكن هناك أعراض أكثر شيوعًا وهي «الكحة والسخونية والصداع الشديد وفقدان التركيز وكثرة النعاس» كما أوضح أن هذه الأعراض ستتحسن بالوقت لكنها أعراض تعد علامة على الإصابة بالفيروس.

وتابع: احتقان الأنف من الأعراض الشائعة للإصابة بفيروس كورونا ويجب ألا يقول المصاب إنه مجرد دور برد عادي، كما أن قدرة دلتا كورونا أكثر عدوى من السلالة القديمة بأكثر من مرة ونصف.

ولفت إلى أن أعراض دلتا كورنا تصل إلى 11 عرضًا وهي:

1- الكحة.

2- صعوبة في التنفس.

3- تعب وإرهاق.

4- سخونية أو رعشة.

5- احتقان الأنف ورشح في الأنف.

6- ألم في الجسم والعضلات.

7- الصداع.

8- فقدان الشم والتذوق.

9- الترجيع.

10- الشعور بالترجيع.

11- إسهال.