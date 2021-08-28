انتشال جثمان شاب فارسكور بعد انتحاره بإلقاء نفسه في النيل

انتشلت قوات الإنقاذ النهري، جثمان شاب في العقد الثاني من عمره، بعدما ألقى بنفسه من أعلى كوبري فارسكور، وتم نقل الجثمان لمستشفى فارسكور المركزي.

انتحار شاب بإلقاء نفسه من أعلى كوبري فارسكور

كان شاب قد انتحر غرقا، بعد إلقاء نفسه من أعلى كوبري فارسكور، ويدعى «إبراهيم. ش .ا» 18 عاما، تاركا ورقة بها بياناته اسمه وعنوانه.

واتهم الشاب قبل وفاته، والده بالتسبب في انتحاره، في رسالة مكتوبة، كما كتب رسالة عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي «الفيس بوك» وجه فيها رسالة للآباء بالمعاملة الحسنة لأبنائهم، كما اتهم والده بالتسبب في وفاته، كما طالب أعمامه برعاية والدته وأشقائه، مختتما رسالته برسالة لحبيبته، طالبا منها مسامحته لعدم وفائه بوعده لها.

الشاب قبل انتحاره: أبويا كان السبب في نومي يوميا زعلان

وكان مضمون الرسالة كالتالي: «الحمد لله جاء اليوم اللي هموت فيه لكن منتحر والسبب هو أبويا بلا فخر، حبيت أقول 4 رسائل قبل ما أموت. أول رسالة للآباء: إوعى في يوم تنيم ابنك زعلان، وأنا الحمد لله مفيش يوم نمته غير وأنا زعلان. ثاني رسالة للناس المتزوجين: إوعى تحسسوا ولادكم في يوم إن ملهمش حد، وأنا الحمد لله مليش حد غير ربنا. ثالث رسالة لعمي إبراهيم ورضا، وباقى أعمامي: خلوا بالكم من أمي وأخواتي. رابع رسالة لحبيبتي: آسف آسف آسف إن مكنتش قد وعودي أنا لو لفيت الدنيا مش هجيب زيك ودعائكم لبابا ربنا يهديه هو السبب في موتي».

وكان بلاغ قد ورد لمباحث مركز فارسكور من شرطة النجدة يفيد إقدام شاب على الانتحار غرقا لتنتقل قوات المباحث لمكان الحادث فيما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.