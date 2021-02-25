«التعليم» تحذر أولياء الأمور من حضور الامتحانات: خافوا على ولادكم

حذّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء أمور الطلاب، من الذهاب إلى المدارس أثناء تأدية أبنائهم الامتحانات، مؤكدة أنّ الوزراة حريصة على تعقيم اللجان الامحانية بشكل جيد، ومتابعة أعمال التعقيم في مختلف مدارس الجمهورية، وسيتم قياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل دخول لجان الامتحانات.

تنسيق مكثف مع الإدارات التعليمية استعدادا للامتحانات

وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والععليم الفني، عن أنّ حضور أولياء الأمور للمدارس، فرصة لزيادة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا أنّ الوزارة حريصة على سير العملية الامتحانية بشكل جيد.

وأضاف شوقي، في تصريحات عنه، أنّ الوزارة كثّفت التنسيق مع مختلف الإدارات التعليمية بمختلف المحافظات للوقوف على الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

غرف لعزل الطلاب المشتبه في إصابتهم بكورونا

من جانبه، أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنّ حضور أولياء الأمور للمدارس أثناء فترة الامتحانات له نتائج سلبية على صحة الطلاب: «خافوا على أولادكم»، لافتا إلى تخصيص غرف لعزل الطلاب المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا داخل لجان الامتحانات.

وتابع عطية، لـ«الوطن»، أنّه جرى تعقيم لجان الامتحانات جيدا، وسيتم التشديد على ضرورة ارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان، والاهتمام بأعمال النظافة والتطهير المستمر للفصول الدراسية.

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول، السبت 27 فبراير الحالي لصفوف النقل، وسط إجراءات احترازية مشددة، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 7 مارس المقبل، مجمعة أو امتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين.