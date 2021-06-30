كواليس سقوط جنات داخل حمام السباحة.. «ما يقع إلا الشاطر»

تصدر اسم جنات مؤشرات البحث، منذ أمس، بعدما نشرت فيديو لها في حمام السباحة، وهي تمشي مع ابنتها جنات الصغيرة، حيث سقطت في المياه مرة واحدة، واستقبلت جنات السقوط بصدر رحب، معلقة في الفيديو الذي نشرته، قائلة: «ما يقع إلا الشاطر».

جنات تعود إلى الأفراح

وكانت جنات أحيت منذ أسابيع حفل زفاف إياد نجل مصطفى قمر، وغنت عددا من الأغاني المختلفة معه، ومع إيهاب توفيق وهشام عباس، اللذين حرصا على التواجد طوال الفرح مع صديقهما مصطفى قمر.

وكانت جنات قدمت للمرة الأولى لها أول أغنية مغربية في رمضان الماضي، وهي تتر المسلسل المغربي «سوق الدلالة».

وطرحت جنات في شهر أغسطس الماضي، ألبوم «أنا في انتظارك» بعد غياب عدة سنوات عن الغناء وحقق الألبوم نسب استماع كبيرة، ومن ضمن الأغاني: «أنا استعجلت، اللي تشوفه، فهمت قصدك، ثباتي الانفعالي، برد الوحدة، رايقة، دموع وبكيت، أحلي من الأحلام، أوعى الظالم، أنا في انتظارك».

غياب جنات عن الساحة الغنائية

ومن الأغاني التي حققت نسب مشاهدة عالية، أغنية دموع وبكيت من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتقول كلمات الأغنية: «قبلت بوضع مش وضعي سنين مليت اتهديت كبرت خلاص على وجعي أنا بني آدمة في الأول وفي الآخر، ولو والله صدقني حجر كان دااب ولو مش فاكرة أنا فكرني لو فاكر أنت ماسبتنيش عايشة معاك في عذاب أنا استنيت اتمنيت يجيلك قلب ترحمني ليوم حنيت استقويت ليه دلوقتي، بتظلمني أنا بني آدمة في الأول وفي الآخر، ولو والله صدقني حجر كان دااب ولو مش فاكرة أنا فكرني لو فاكر أنت ماسبتنيش عايشة معاك في عذاب».

وكانت جنات غابت عن الساحة الغنائية عدة أعوام، بسبب ظروف زواجها وبعدها إنجابها طفلتين، ما جعلها تتأخر نوعا ما عن الاستمرار في الغناء وتقديم الأغاني.