النائب العام يأمر بحبس ضابط شرطة بتهمة التعدي على محام

أمر المستشار النائب العام، يوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، بحبس ضابط شرطة بديوان قسم شرطة أول المنتزه، أربعة أيام احتياطيًّا، على ذمة التحقيقات لتعديه على محامٍ بالضرب داخل ديوان القسم، مُحدثًا به إصابات بالرأس والمخ.

وقد استمعت النيابة العامة إلى المجني عليه وشهود على الواقعة، واستجوبت المتهم فيما نسب إليه من اتهام، وطلبت الاطلاع على التقارير الطبية المثبتة لإصابة المجني عليه وموالاة متابعة حالته الصحية حتى استقرارها تمهيدًا لعرضه على مصلحة الطب الشرعي، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وكان نقيب المحامين رجائي عطية، قال في منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إن وزير الداخلية أوقف الضابط الذي اعتدى على محامٍ بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه يتابع الموقف مع نقيب الإسكندرية عبد الحليم علام، دقيقة بدقيقة.

وأعلن نقيب المحامين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن وزير الداخلية أوقف الضابط المعتدي، ونائب المأمور، والنيابة قائمة بواجبها وانتقل رئيسها إلى الزميل.