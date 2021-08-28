محمد حماقي يبدأ حفله بالساحل الشمالي على نغمات «نفسي ابقى جنبه»

بدأ الفنان محمد حماقي حفله الغنائي المقام حاليا في الساحل الشمالي على نغمات أغنيته الشهيرة «نفسي ابقى جنبه».

ومن المقرر أن يشدو حماقي في الحفل بأغنيات ألبومه الجديد، ومنها «لو هتسيب وتك وطالع موضة وزيها مين».

كان المطرب محمد حماقي قد طرح أمس أغنيته الجديدة «طالع موضة» وهي من كلمات تامر حسين وألحان تامر علي.

وتقول كلمات أغنية حماقي «طالع موضة»

(تيجي سيرتها قلبي يدق، أديني قلت كلمة حقدي حبيبة قلبي ديا.. وماله ما تتدلع عليا لو أنا منها يعني أتغر، ياما عليا عدّى ومَرومشفتش أحلى منها

عيونها الحلوة مميزين هاده جمالها طالع موضة براءتها مش موجودة ماعرفش جايبة الجمال ده منين

ده جمالها طالع موضة براءتها مش موجودة وفي الرقة مش هتلاقي اتنين

تيجي سيرتها قلبي يدق أديني قلت كلمة حقدي حبيبة قلبي ديا.. وماله ما تتدلع عليا

عليها رمش زي السهم وضحكتها أصلاً وهمدي اللي مفيش فيها غلطة تجنن..

من الآخر دي فلتة ياما قصادها أنا اتوترت وياما في الكلام كتّرت علشان تفضل شوية بتمشي وقلبي يلوم عليا

ده جمالها طالع موضة براءتها مش موجودة ماعرفش جايبة الجمال ده منين ده

جمالها طالع موضة براءتها مش موجودة وفي الرقة مش هتلاقوا اتنين تيجي

سيرتها قلبي يدق أديني قلت كلمة حقدي حبيبة قلبي ديا وماله ما تتدلع عليا).