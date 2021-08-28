محمد رمضان يشكر الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية.. تعرف على السبب

علق الفنان محمد رمضان على تهنئة الإعلامية نضال الأحمدية على تكريمه في لبنان، حيث نشر صورة من منشور «الأحمدية» وعلق: «الصحفية اللبنانية الكبيرة نضال الأحمدية كلامك وسام على صدري.. والتكريم الحقيقي هو محبتك ومحبة جمهوري»، مختتمًا بوسم «محمد رمضان ثقة في الله نجاح».

وكانت نضال الأحمدية قد كتبت: «مبروك محمد رمضان على تكريمه في لبنان وعلى كل إنجازاته في الوطن العربي، لبنان يفتخر بالنجم المصري، وكلنا نصفق لتكريمه أما الذين ينعقون فلأنهم منسيون».

وكرم أحد المراكز الثقافية في لبنان محمد رمضان ومنحه الدكتوراة الفخرية، كما حصل على لقب سفير الشباب العربي، من مهرجان الأفضل في لبنان.

وقدم «رمضان» حفلا غنائيا في الساحل الشمالي مؤخرًا، والذي شهد حضورا كبيرا لجمهور الفنان والذي توافد مبكرًا لحضور الحفل.

وقدم محمد رمضان خلال الحفل عددا من أغانيه واستعراضاته برفقة فرقته، وشهد الحفل زحاما كبيرا من جمهوره في الساحل الشمالي.