البابا تواضروس يكشف عن حلم له تحقق.. وآخر لم يحلم به ولكنه تحقق

كشف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن الحلم الذي حلم به وتمكن من تحقيقه وهو إنشاء مكتبة كبيرة للكنيسة الأرثوذوكسية.

وأوضح البابا خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك حدثا حصل فعلًا ولم يحلم به، وهو تدشين كتدرائية العاصمة الإدارية «دي محلمتش بيها لكن ربنا بعتهالنا هدية».

كيف يتخذ البابا قرارا مهما

وتحدث البابا تواضروس عن الخطوات التي يقوم بها عند اتخاذ قرار مهم «أنا شخصيا باعتباري مسئول ومكلف بالمسئولية مبعملش حاجة غير لما أصلي وأفكر كويس وأدي وقت ومبحبش نظام الصدمات ولو الموضوع محتاج مشورة مفيش مانع وإذا وصلت لقناعة 100% في قلبي باخد القرار واتحمله لآخره».

وأشار البابا تواضروس إلى أن الكنيسة نجحت في إخراج أول دليل للأديرة القبطية الموجودة في مصر وخارجها، حيث يجمع 55 ديرا، لافتًا أنه يتمنى أن يعلم رجال الكنيسة شعبها 5 أشياء «حب ربنا وحب الإنسان وحب الطبيعة وحب الوطن والسماء».

البابا تواضروس: مصر لها نعمة خاصة

وتحدث البابا تواضروس عن مكانة مصر معتبرًا أنه محظوظ لوجوده في مصر «مصر لها نعمة خاصة لانها من أول دول التاريخ وفلتة الطبيعة وأبوها التاريخ وأمها الجغرافيا وهي أول حضارة وأول حكومة مركزية في العالم وأول جيش وأول عسكرية كانت في مصر وزارها السيد المسيح وأرض مصر مش زي أي أرض تانية وانا دايما اقول كل دول العالم في ايد ربنا إلا مصر في قلب ربنا».

سر ارتداء الملابس السوداء

وكشف البابا تواضروس عن سر ارتداء الرهبان والقساوسة للون الأسود: «لأنه رمز لتراب الأرض وللطمي»، لافتًا أنه يتمنى أن يطلق عليه رجل المحبة متخذًا شعار «المحبة لا تسقط أبدًا».

وأشار البابا تواضروس أن وباء كورونا نبه الناس لنعمة كبيرة كانوا يعيشون فيها «ومش واخدين بالهم من أهميتها وهي الهواء وأنه لما ميقدرش يتنفس الهواء بنجيب له أجهزة تنفس صناعي».