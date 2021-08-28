السفارة الأمريكية في كابول تنصح مواطنيها بتجنب الذهاب إلى مطار العاصمة

نصحت السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية «كابول»، مواطنيها بتجنب الذهاب إلى المطار الأفغاني بسبب التهديدات الأمنية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، نقلا عن وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان، إنه على المتواجدين عند البوابات الشرقية والشمالية لمطار كابول المغادرة فورا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

السفارة الأمريكية: المتواجدون عند بوابات وزارة الداخلية بـ«كابول» عليهم المغادرة فورا

وأشارت السفارة الأمريكية، إلى أنه ينبغي على المتواجدين عند بوابة أبي والبوابة الشرقية والبوابة الشمالية أو عند بوابات وزارة الداخلية، المغادرة على الفور، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتعرض محيط مطار العاصمة الأفغانية «كابول»، أمس الأول الخميس، لهجوم انتحاري أودى بحياة نحو 200 شخص، فيما قالت الولايات المتحدة، إن 13 أمريكيا قتلوا جراء الهجوم، كما أعلنت بريطانيا مقتل 3 من مواطنيها.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»،، قالت أمس الجمعة، إن انتحاريا واحدا فقط، هو من نفذ تفجير في محيط «مطار كابول»، أمس الأول الخميس.

وكانت حركة «طالبان» استطاعت في 15 أغسطس الجاري، السيطرة على العاصمة الأفغانية «كابول» دون مقاومة تذكر بعد أقل من أسبوعين من بدء الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي الحركة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وطالبت «طالبان»، سكان كابول، بتسليم الأسلحة والذخائر والسيارات الحكومية الواقعة في أيديهم خلال أسبوع، محذرة كل من يرفض الانصياع.

وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الذين سيرفضون فعل ذلك طوعا ستتم محاسبتهم وملاحقتهم قضائيا.

من جانبها، قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن بلادها أجلت نحو 4200 شخص من كابول، أمس الجمعة.