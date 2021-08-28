محمد صبحي و«جزمة بـ12 ألف جنيه».. فيديو ينشر لأول مرة من كواليس «ونيس»

نشر الفنان محمد صبحي فيديو له من كواليس مسلسل «يوميات ونيس» مع الفنانة الراحلة سعاد نصر وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وظهر «صبحي» في الفيديو وهو ينتقد ارتفاع أسعار الأحذية والملابس في الخارج قائلًا: «أول جزمة لقيتها ب3600 جنيه ويعني أنا بروح لندن يبقى قدامي جزمة ب400 جنيه استرليني وقدامي جزمة ب40 جنيه استرليني وأم 40 جنيه ذوقها أحلى والكلام ده كان سنة 1980، والـ3600 جنيه كانوا أكنهم 12 ألف جنيه دلوقتي»، مضيفًا: «أنا لو شفتها ملبسهاش لأني مستحرم الحاجات دي».

وعلق الفنان المسرحي على الفيديو قائلًا: «لأول مرة رأي محمد صبحي في الأسعار المُبالغ فيها للملابس..أنا ألبس جزمة بـ 12ألف جنيه».

وكان الفنان محمد صبحي قد أعلن عن تقديم مسرحية جديدة بعنوان «نجوم الظهر»، وهي بطولة جماعية، ويقوم ببطولتها ويخرجها وكتبها محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعارعبدالله حسن بمشاركة الفنانين، سميرة عبدالعزيز وجيهان قمري وعبدالرحيم حسن ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وأنجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبوهيبة وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم.

ويقدم «صبحي» خلال مسرحيته الجديدة عددًا كبيرًا من النجوم كعادته، لكن «نجوم الظهر» تعد تجربة مختلفة عن مسرح محمد صبحي.

وقدم «صبحي» مؤخرًا ثلاث مسرحيات في موسم المسرح للجميع وهي: مسرحية «خيبتنا» ومسرحية «غزل البنات» ومسرحية «النحلة والدبور».