المتهم بقتل الطفلة ريتاج يكشف تفاصيل صادمة عن الجريمة: «خوفت من الفضيحة»

«أنا مش عارف عملت كده إزاى، مكنتش فى وعييى ومش حاسس أنا باعمل إيه».. بعد صمت طويل، أدلى «هيثم .م»، 21 سنة، المتهم بقتل ابنة خاله ريتاج، في قرية المخزن التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا، باعترافات تفصيلية، لجهات التحقيق، بعد أن أصر عقب ضبطه على إنكار صلته بأي شيء يتعلق بالجريمة التي وقعت قبل 3 أيام.

خلافات عائلية

وأوضح المتهم، في اعترافاته، أن هناك خلافات بين أسرته وخاله «والد المجني عليها»: «خلافات عائلية على الميراث، والكلام بينا قليل، وإحنا جيران، ويوم الجريمة كان فيه فرح فى الشارع اللى ورانا، وأنا بصراحة، رغم الخلافات مش عارف أطلع ريتاج من دماغي».

مكانتش بتعاملنى حلو

وأضاف المتهم: «هى صغيرة، وعارفة إننا قرايب، بس مكانتش بتعاملنى حلو، وأن الحتة دى كانت مضيقانى»، لافتًا إلى أنه ظل يراقب المجني عليها عندما كانت تقف مع عدد من صديقاتها في حفل الزفاف، وعندما تحركت بعيدا، قام باستدراجها؛ بحجة إنه «عاوز يحكى لها حاجة تخص واحدة صاحبتها»، وبالفعل ذهبت معه وأمسك بها وسط الزراعات، وحاول تجريدها من ملابسها، لكنها صرخت، وحاولت الاستغاثة والفرار منها.

ضربتها بقالب طوب

«ضربتها بقالب طوب، وخنقتها لحد ما ماتت».. يواصل المتهم اعترافاته، مشيرا إلى أنه اضطر لقتلها، حتى لا ينفضح أمره ثم ألقى الجثة وسط زراعات القصب.

حبس المتهم

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من أسرة بتغيب طفلتهم تدعى «ريتاج» 11 عاما، عصر الثلاثاء الماضي، وكثفت الأجهزة الأمنية والأهالي جهود البحث عن الطفلة حتى عثر عليها جثة هامدة، بها أثار خنق ودماء على وجهها وضربات على رأسها، وهو ما تسبب حسب تقرير الصفة التشريحية في إصابتها بنزيف حاد في المخ أدى للوفاة.

تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.