جريمة قوص.. تفاصيل مقتل الطفلة «ريتاج» على يد ابن عمتها بقنا

كشفت مباحث مركز شرطة قوص، جنوب محافظة قنا، هوية منفذ جريمة قوص، قاتل الطفلة «ريتاج»، 11 عاماً، حيث تبين أن ابن عمتها استدرجها عقب خروجها لحضور حفل زفاف أحد الأقارب في قرية «المخزن»، بدائرة المركز، وبعد ساعات قليلة عثر عليها جثة بجوار زراعات القصب وعلى الجثة أثار خنق ودماء على وجها وضربات على رأسها.

جريمة قوص.. ضبط قاتل الطفلة والتحقيق معه

توصلت تحريات مباحث مركز قوص، إلى أن وراء جريمة قتل الطفلة «ريتاج»، شاب يدعى «هيثم. ع.م»، 21 عاماً، لوجود خلافات عائلية، وخاصة أن المتهم ابن عمتها.

وقال مصدر أمني، أن الشاب استغل خروج الطفلة مع صديقاتها إلى أحد الأفراح في القرية، وبعدها استدرجها إلى الزراعات وقاومته وصرخت فقام بكتم أنفاسها وخنقها بقطعة قماش وضربها على رأسها حتى سقطت قتيلة وتركها، وأكد التقرير الطبي المبدئي، أن الطفلة بها أثار ضرب وخنق بقطعة قماش عثر عليها بجوار الجثة .

جريمة قوص.. النيابة العامة تقرر حبس المتهم ٤أيام

وقررت النيابة العامة في مركز قوص، حبس قاتل الطفلة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد لابنة خاله، كما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث في الواقعة.

بلاغ بالواقعة

كانت الأجهزة الأمنية في قوص، تلقت بلاغا من أسرة بتغيب طفلتهم تدعى ريتاج حسن عاشور، 11 عاما، عصر الثلاثاء الماضي، وكثفت الأجهزة الأمنية والأهالي جهود البحث عن الطفلة حتى عثر عليها جثة هامدة.