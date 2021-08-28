محمد بن راشد يصل إلى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد للشراكة والتنمية

وصل الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي، إلى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد للشراكة والتنمية، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل.

وتحتضن العاصمة العراقية بغداد، السبت، مؤتمر دول الجوار، بحضور دولي واسع، في مسعى لترميم علاقات العراق بمحيطيه العربي والإقليمي، بالإضافة إلى تخفيف حدة التوترات الدبلوماسية في المنطقة.

ومن المقرر مشاركة كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر ومصر والأردن وتركيا وإيران وفرنسا في المؤتمر، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية العراقية.