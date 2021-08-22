خطة مرورية متكاملة لتحويل مسار طريق البحر لتكملة محاور العريش

وضعت محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع إدارة المرور ونقابة المهندسين، خطة مرورية متكاملة لتحويل مسار خطوط السير بساحل بحر العريش إلى الشوارع الفرعية بين شارعي «أسيوط» و«البحر»، وذلك لإجراء عمليات المحاور والتوسعة التي تشهدها منطقة الساحل والطريق الشمالي بالعريش.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم التنسيق الكامل مع أدارة المرور ومجلس المدينة ونقابة المهندسين لوضع خطة تحويل الطريق شمالًا للقادمين من العريش باتجاه المساعيد غربًا، أو سيارات المسافرين على الطريق الدولي «بئر العبد - القنطرة» شرقًا.

تهيئة شارع القاهرة للسير قبل إغلاق شارع البحر

وأضاف المحافظ، أن الخطة هدفها عدم غلق الطرق وحدوث عملية خنق أو زحام مرورى، مشيرًا إلى إضاءة شارع أسيوط، وإزالة الرمال من شارع الخزان حتى طريق سويس، وأيضًا فتح طريق مؤدٍ إلى شارع الغاز، ومنه إلى شارع القاهرة، على أن يكون شارع القاهرة هو الرابط بين شارع أسيوط وصولًا إلى ميدان الساعة، ومنه إلى ميدان القاهرة وطريق 23 يوليو.

وكانت الهيئة الهندسية وشركات المقاولات بدأت بالفعل في المرحلة الأولى من محاور العريش، والتي تمتد من بوابة العريش الغربية حتى شارع الخزان، بطول ما يقرب من 10 كيلو مترات، على أن تبدأ المرحلة الثانية بعد الانتهاء من الأولى وإعادة الخدمات لتلك المناطق، سواء المياه أو الكهرباء وشبكات الهاتف الأرضي.

وذكر أن عملية المرحلة الثانية ستبدأ من شارع الخزان حتى منطقة «الخلفاء الراشدين» القريب من ميدان الساعة.

وأكد بيان المحافظة، أن العمل جار فى المرحلة الأولى دون توقف بشكل حضاري، ما يجعل العريش من المدن المهمة على الخريطة السياحية فى مصر.