ارتفاع أسعار الشاليهات بساحل العريش للضِّعف بسبب الإقبال المتزايد

ارتفعت أسعار الشاليهات والعشش بساحل بحر العريش للضِّعف، بسبب الإقبال المتزايد على البحر والهروب من الأجواء الحارة؛ نظرًا لارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد.

ارتفاع سعر الشاليه إلى 400 جنيه لليلة الواحدة

وقال محمد الأيوبي، أحد أصحاب الشاليهات بمنطقة الأيوبي ببحر العريش، إن سعر الشاليه الـ«سوبر لوكس»، ارتفع من 250 جنيهًا إلى 400 في اليوم الواحد، بسبب الإقبال المتزايد.

وأضاف «الأيوبي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر «العشش» الموجودة على الشاطئ ترتفع خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، للضِّعف بسبب الإجازة.

إقبال أهالي الشيخ زويد على شاطئ الريسة بعد فتح طريق العريش

بينما أكد نور الدين صقر، أحد أبناء الشيخ زويد، أن فتح طريق العريش الشيخ زويد، أدى إلى زيادة إقبال أهالي الشيخ زويد على شاطئ الريسة، سواء الشباب أو العائلات.

وقال «صقر»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن شاطئ الريسة الذي يبعد مسافة 30كم، أصبح في متناول أهالي الشيخ زويد، فأصبحت المسافة التي يقطعها الأهالي 20 دقيقة فقط، مضيفًا «أهالي الشيخ زويد يأتون إلى بحر الريسة من السابعة صباحا، ويعودون إلى بيوتهم في السابعة مساء؛ ما سبّب ازدحاما كبيرا طوال ساعات النهار على الشاطئ».

عملية تطوير جارية للشواطئ

من جانبه، أكد العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، أن هناك خطة لتطوير الشاطئ وتوفير كافة الخدمات، بداية من العام المقبل، مشيرًا إلى أن الخطة الاستثمارية التي تجري الآن بشأن إنشاء محاور العريش سوف تطال منطقة الشاطئ.

إنشاء كوبري مشاة بمنطقة جسر الوادي

وأضاف رئيس مجلس مدينة العريش، أن هناك خطة تمت الموافقة عليها بشأن إنشاء كوبري مشاة بمنطقة غرناطة يربط منطقة أبو صقل، وغرناطة بساحل العريش أعلى سد الوادي، مشيرًا إلى أن عملية الممشى ستتم بشكل حضاري بما يتناسب مع عملية التطوير الجارية الآن.