يبحث الكثير من المواطنين عن موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، وذلك من أجل طلب الحصول على اللقاح، تزامنا مع حث وزارة الصحة والسكان للمواطنين من أجل الحصول على لقاح فيروس كورونا لمواجهة الموجة الرابعة، وتجنب زيادة الأعداد المصابة.

وتسهيلا على المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن خطوات الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان، عن توفير اللقاحات خلال 72 ساعة عقب التسجيل على موقع الوزارة الرسمي.

وترصد «الوطن» فى السطور التالية كيفية الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية:-

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على إيقونة «التسجيل لطلب اللقاح».

- الدخول على الواجهة الأساسية لكتابة البيانات.

- كتابة البيانات الأساسية الخاصة بالحصول على طلب اللقاح.

- الموافقة على الشروط المطلوبة، وكتابة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

- كتابة رقم التأكيدي في خانة «رقم التحقق».

- بعد ذلك تحصل على رسالة نصية تحتوي على «طلب الحصول على لقاح».

- الاحتفاظ برقم الطلب من أجل الاستعلام على موعد الحصول على لقاح كورونا.

وزارة الصحة: كافة اللقاحات آمنة ومجانية للمواطنين

وناشدت وزارة الصحة والسكان، جميع المواطنين بضروة الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، للحصول على لقاح كورونا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة إلى جانب الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأكدت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي، أن كافة اللقاحات آمنة ومجانية للمواطنين، مشددة على ضرورة تنفيذ تعليمات الوزارة لتجنب تفشي كورونا في المجتمع، وذلك تزامنا مع بدء الموجه الرابعة وظهور حالات مصابة بمتحور دلتا بلس وتسجيل أول حالة منذ يوليو الماضي.