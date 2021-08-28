خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر.. متاح لمدة 24 ساعة يوميا

تزايد البحث من قبل رواد المواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عن خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر، عبر موقع وزارة الصحة الرسمي، من أجل طلب الحصول على اللقاح، وذلك عقب إعلان وزارة الصحة والسكان عن وجود حالات مصابة بمتحور "دلتا بلس" في الفترة الماضية.

وناشدت وزارة الصحة، المواطنين عبر موقعها الرسمي، بضرورة التسجيل لتلقي لقاح كورونا في مصر، لعدم تزايد الإصابات مرة أخرى، تزامنًا مع بدء المرحلة الرابعة في مصر من فيروس كورونا.

خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر، وذلك تسهيلا على المواطنين للحصول على اللقاح:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

- الضغط على أيقونة "طلب اللقاح".

- تحديد فئة من الفئات الأربع التي حددتها وزارة الصحة والسكان للحصول على لقاح كورونا وهي: (العاملين في القطاع الطبي، أصحاب الأمراض المزمنة، فئات آخرى، تطعيم بغرض السفر).

- إدخال البيانات الأساسية المطلوبة من أجل التسجيل وهي: (الاسم رباعي، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف، الوظيفة، المحافظة، المكان الذي تود تلقي اللقاح فيه).

- الضغط على أيقونة «استكمال الطلب».

- الحصول على رقم تأكيدي مكون من 20 رقم خلال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني.

- المتابعة بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الصحة من أجل الحصول على اللقاح.

تسجيل لقاح كورونا في مصر: متاح بصورة مجانية 24 ساعة

وأضحت وزارة الصحة والسكان أن خطوات تسجيل لقاح كورونا في مصر متاحة بصورة مجانية خلال 24 ساعة يوميًا عبر الموقع الرسمي لها، وذلك تسهيلا على المواطنين من أجل الحصول على اللقاح في الأماكن المخصصة بالمحافظات المصرية لمواجهة تفشي كورونا.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن كل اللقاحات آمنة لكافة الفئات العمرية المختلفة، مشددة على أن اللقاح لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا ولكن يقلل من الأعراض المصاحبة للفيروس.