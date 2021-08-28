موقع تسجيل لقاح كورونا للطلاب 2021.. الدخول مجانا

ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب المتفوقين من خريجي الثانوية العامة الحاصلين على المنح للدراسة في الخارج، بضرورة الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا للطلاب 2021؛ من أجل الحصول على اللقاح؛ لتسريع وتيرة إجراءات السفر.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان؛ لتطعيم الطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وترصد «الوطن» خطوات الدخول موقع تسجيل لقاح كورونا للطلاب

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، خطوات الدخول على موقع التسجيل الخاص بالحصول على طلب اللقاح، عن طريق عدة خطوات على النحو التالي:

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان الرسمي.

- الضغط على «تسجيل لطلب اللقاح».

- اختيار الفئة المحددة من قبل الوزارة والمدرجة في خطوات التسجيل.

- ملء البيانات المطلوبة الأساسية «الاسم، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، المحافظة».

- تأكيد طلب الحصول على اللقاح من خلال «كود» عبر رسالة نصية.

- كتابة الكود في خانة «رمز التأكيد».

- الحصول على رقم تأكيد عبر رسالة نصية على رقم الهاتف المدرج والبريد الإلكتروني.

توفير اللقاحات للمعلمين خلال 72 ساعة

وتواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعداد للعام الدراسي الجديد، من خلال تطعيم كل منتسبي الوزارة «المعلمين»، ومناشدتهم بضرورة التسجيل على موقع تسجيل لقاح كورونا، واختيار الفئة الخاصة بـ«المعلمين» واستكمال البيانات الخاصة، والانتظار 72 من أجل الحصول على اللقاح، وذلك لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

ومن جانبها، طمأنت وزارة الصحة والسكان، كافة المواطنين أن جميع اللقاحات آمنة وليس لها أعراض سلبية، مطالبة بعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة حول سلبية اللقاحات، ولا داعى للقلق أو الذعر.