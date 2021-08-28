أسعار الذهب ترتفع 6 جنيهات.. وعيار 21 بـ802.94 جنيه

ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليومية في أسواق المال، اليوم السبت 28 أغسطس، بقيمة 6 جنيهات، وذلك عقب ارتفاع أسعاره أمس بقيمة 6 جنيهات ونصف.

أسعار الذهب اليوم السبت

وسجلت أسعار الذهب عيار 24، اليوم السبت 28 أغسطس، مبلغ 917.63 جنيه للجرام الواحد، بينما سجل أمس مبلغ 911.54 جنيه جنيه للجرام.

وسجل عيار 21 مبلغ 802.94 جنيه، وهو الأكثر مبيعا في السوق المصري، مقابل 797.61 جنيه للجرام أمس.

وارتفعت أسعار الذهب عيار 18 بنفس القيمة، إذ سجل سعره اليوم، مبلغ 688.23 جنيه مقابل 683.66 جنيه للجرام أمس.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

كما ارتفعت أسعار الذهب في محلات الصاغة دون مصنعية بنحو 6 جنيهات أيضا عن أسعار أمس.

وسجل عيار 24 في محلات الصاغة، مبلغ من 903 إلى 905 جنيهات للجرام، دون احتساب سعر المصنعية.

وبلغ سعر عيار 21، في محلات الصاغة مبلغ يتراوح من 790 إلى 792 جنيهًا للجرام.

وكذلك عيار 18، سجل سعر الجرام الواحد مبلغ من 677 إلى 679 جنيهًا للجرام.

وسجلت أسعار الذهب عالميًا، تراجعا في التعاملات في البورصات العالمية الأسبوع الماضي، انخفض سعر الذهب بشكل طفيف، حيث كان المستثمرون يترقبون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو الماضي.

وشهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال شهر أغسطس عدة مرات، وهو ما خلق سوقًا جيدة للشراء.