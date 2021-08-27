أسعار الذهب ترتفع بقيمة 6 جنيهات ونصف

شهدت أسعار الذهب اليوم، ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات اليومية في البورصة وأسواق المال، حيث ارتفعت أسعار الذهب نحو 6.50 جنيه في الجرام الواحد منذ أمس.

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم مبلغ 911.54 جنيه للجرام الواحد، بينما سجل أمس مبلغ 905.08 جنيه للجرام.

الذهب عيار 21 يسجل 797.61 جنيه

أما عن الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في السوق المصري، فسجل سعر الجرام منه مبلغ 797.61 جنيه، مقابل 791.96 جنيه للجرام أمس.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 بنفس القيمة، إذ سجل سعره اليوم، مبلغ 683.66 جنيه مقابل 678.82 جنيه للجرام أمس.

أما عن أسعار الذهب اليوم، في محلات الصاغة دون مصنعية فترتفع بحوالي 6 جنيهات عن أسعار سوق المال.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وسجل عيار 24 في محلات الصاغة، مبلغ من 895 إلى 897 جنيه للجرام، دون احتساب سعر المصنعية، التي تختلف من شركة مصنعة إلى أخرى، وكذلك الماركة الخاصة بالتصنيع.

أما عيار 21، فسجل في محلات الصاغة مبلغ يتراوح من 783 إلى 785 جنيه للجرام.

وكذلك عيار 15، سجل سعر الجرام الواحد مبلغ من 671 إلى 673 جنيه للجرام.

وتستعد البورصة العالمية للذهب، لإغلاق تعاملات اليوم خلال المساء، حيث تغلق البورصة تعاملاتها وتداولها للذهب مساء الجمعة.

وتشهد أسعار الذهب تذبذبا خلال تعاملاتها نظرا لارتباطها بأسعار الدولار، ومن المفضل أن يتابع الراغبين في شراء الذهب أسعار الذهب بشكل يومي، حتى يجيدون يوم انخفضت فيه الأسعار بشكل جيد للشراء في ذلك الوقت، باعتبارة أفضل وقت للشراء.

وانخفضت أسعار الذهب خلال شهر أغسطس عدة مرات، وهو ما خلق سوق جيد للشراء، وعدم البيع في ذلك الوقت، لأنه من الأفضل البيع اوقات الالارتفاع لتحقيق مكاسب أعلى.