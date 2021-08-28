وفاة الشيخ علي المنصراوي.. أبرز معلومات عن منشد «خليك محمدي»

ترك الشيخ علي المنصراوي ميراثا من المحبة بين البشر والتي عاش حياته يدعو لها وهو واحد من أعلام الطريقة النقشبندية وفقيه من فقهائها وعلم من أعلام التصوف بأسوان، والذي ولد ومات في محافظة أسوان، وظل يمشي بين الناس بالحسني طوال حياته، يلقي خطبه في محافظات مصر المختلفة، حتى وفاته أمس عن عمر يناهز 65 عاما.

اشتهر الفقيد في مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو له بعنوان «خليك محمدي» والذي دعا فيه إلى حب البشر لبعضهم بعيد عن مذاهبهم وانتماءاتهم، وهو الفيديو الذي نال إعجابي الكثير ممن يعرف الشيخ وممن لا يعرفه.

وفاة الشيخ علي المنصراوي بعد 65 عاما من التصوف

وودع أهالي محافظة أسوان الشيخ علي محمود سعد المنصراوي الجعفري الحسيني النقشبندي، عن عمر 65 عاما، عاشها بين أبناء الطرق الصوفية ينشر علمه بينهم، وهو المولود بقرية المنصورية، وأسس ساحة «الزعامة الحسينية»، والتي كان يتردد عليها المادحون مثل ياسين التهامي، وغيره من المادحين.

أشهر مقاطع فيديو لـ الشيخ علي المنصراوي

وتحدث الشيخ علي المنصراوي من قلبه في مقطع فيديو «خليلك محمدي» وبلهجة عامية وصعيدية قال فيه: «الحكاية ياخوانا عاوز حب كتير، عاوزة حسن ظن في ربنا وفي الخلق كلهم، أنت هتقدر تفرز في الناس وتضيع عمرك أونطه، لكن حب، اللي تقابله حبه، واللي متحبهوش متكرهوش، واللي متنفعهوش مضرهوش، واللي متثنيش عليه متغتابوش، خليك ذوق، خليك محمدي، خليك حلو وصلي عليه»، وقال في مقطع آخر «خلي قلبك صافي، خليك محمدي، خلي قلبك سليم».

وعبّر الشيخ علي المنصراوي، عن نهجه في الحياة فكتب: «طريقتنا الحب والهيام وكثرة الصلاة على سيد الأنام فأوصي كل من أراد الطريق وأن يكون بجنابه رفيق وأن يشرب منه الرحيق أن يكثر من الصلاة والسلام والابتهال والقيام والجوع وكثرة الصيام ففي ذلك مفتاح القلوب وتصحيح النوايا والأخذ من عن المحبوب فكل من جوع نفسه وبكى وتلوع في محبته، واشتكى صفي له الوداد وعرف قواطع الطريق وفهم طريق الدلالة».

يذكر أن الطريقة النقشبندية يتبعها نحو 2 مليون وهو من الطوائف الصوفية المنتشرة في محافظات الصعيد مثل «أسوان، الأقصر، سوهاج، المنيا، قنا، بني سويف» وفي بعض محافظات الوجه البحري مثل «كفر الشيخ، والغربية، والدقهلية» بالإضافة إلى مطروح والإسكندرية.