نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيلين عصابيين تخصصا في سرقة السيارات والهواتف المحمولة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر زجاج السيارة التابعة لجهة عمله حال تركها بدائرة القسم وسرقة حقيبة بداخلها (هاتف محمول - مبلغ مالي - مجموعة من كروت الفيزا).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بالجيزة)، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية «ملك وقيادة أحدهما» والمُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب «كسر الزجاج»، وبحيازة السلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل السيارات بأسلوب «كسر الزجاج»، كما اعترفا بارتكاب حادثي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط (هاتف محمول- جهاز لاب توب) مستولى عليهما لدى عملائهما «سيئي النية» (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي من متحصلات المبلغ المالي المستولى عليه من المجني عليه الأول، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية، وأضافا بتخلصهما من كروت الفيزا الخاصة بالمجني عليه الأول، وحقيبة ملابس خاصة بواقعة سرقة أخرى بإلقائهما بالطريق العام، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة.

وفي سياق متصل، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بالقليوبية) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بشركات مختلفة، والاتفاق معهم على التقابل بأحد المستشفيات أو مكاتب الصحة لإجراء الكشف الطبي عليهم، وفور حضورهم يتحصل منهم على هواتفهم المحمولة بدعوى تحميل تطبيق إلكتروني خاص بجهة العمل، وعقب ذلك يغافلهم ويستولي على الهواتف ويفر هرباً.

بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى قيام المتهم بالتصرف فى الهواتف المستولى عليها بالبيع من خلال قيام (زوجته، مقيمة بذات العنوان ) بعرضها عبر أحد مواقع التسوق الإلكتروني.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبحوزتها (هاتف محمول مجهول المصدر)، وبمواجهتها اعترفت بتكوينها تشكيلا عصابياً بالاشتراك مع زوجها «المتهم الأول» تخصص في النصب على المواطنين على النحو المُشار إليه، كما أقرت باقتصار دورها على التصرف في الهواتف المحمولة بالبيع، مع علمها بكونها من متحصلات وقائع سرقة، وتم بإرشادها ضبط زوجها وبحوزته (2 هاتف محمول مجهولا المصدر)، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمة الثانية أيدها، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم الأول والهواتف المحمولة، واتهموهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.