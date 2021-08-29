حظك اليوم الأحد 29-8-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يحرص كثيرون على متابعة طالع الأبراج يوميا، والتي تنقسم إلى ترابية ومائية وهوائية ونارية، حيث تؤثر حركة الكواكب حول الشمس على طاقة كل برج، وتتحدد الصفات الخاصة بكل شخص حسب البرج ونوعه، في هذا الصدد تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 29-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تراجع خطواتك تفاديا للخسارة.

حظك اليوم برج الحمل 29-8-2021 على الصعيد العاطفي

لا تستسلم لشعورك بالتذمر وكن متعقلا إذا تعطّلت بعض الأمور.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المصارع جون سينا ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 29-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك أن تستمع اليوم لصوت عقلك.. وتحليلاتك تساعدك كثيرا.

حظك اليوم برج الثور 29-8-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس والمريخ في منزل الحب يعملان لصالحك ويمدانك بالسحر والطاقة وبالثقة في النفس.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 29-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وعليك اليوم أن تسترخي وتهدأ وتعمل في صمت.

حظك اليوم برج الجوزاء 29-8-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم يلزمك الكثير من الصبر فلا تتسرع في أقوالك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 29-8-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعم مشاريعك ويمدك باليقظة، وتنجز عملك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا.

حظك اليوم برج السرطان 29-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم نحو إقامة احتفالات تجمعك بمن تحب وبالأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 29-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس في منزل العمل.. إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر للغد.

حظك اليوم برج الأسد 29-8-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكر مزاجك وتسبب لك اشتباكات مع شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 29-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يقودك لمفاوضات ناجحة ويمدك برغبة في المعرفة والتعاون مع الجميع.

حظك اليوم برج العذراء 29-8-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس والمريخ في برجك يدعمان علاقتك بمن تحب وتستطيع أن تؤثر في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 29-8-2021 على الصعيد المهني

لقمر في منزل المدخرات قد يضع أمامك خيارات مهنية ومالية تميل لبحثها وتحسن تقريرها وتخطط جيدا لتحقيق حلمك بالمستقبل.

حظك اليوم برج الميزان 29-8-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تساعدك على الاقتراب ممن تحب واليوم مناسب لتوطيد علاقتك به.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 29-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحماية حقوقك، واهتم بالحفاظ على اللباقة والهدوء في التعبير عن رغباتك.

حظك اليوم برج العقرب 29-8-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تكون مرنا وأن تتحكم في عصبيتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 29-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك اليوم للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة.

حظك اليوم برج القوس 29-8-2021 على الصعيد العاطفي

تبدو نشيطا ومستعدا للتعامل مع المشاكل بموضوعية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 29-8-2021 على الصعيد المهني

تبدو اليوم ودودا وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك.

حظك اليوم برج الجدي 29-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد يعدك اليوم بلقاء عاطفي لا ينسى.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 29-8-2021 على الصعيد المهني

لوضع الفلكي دقيق وعليك أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا للحوادث وسوء التعبير.

حظك اليوم برج الدلو 29-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس بمنزل الحظ تساعدك على التفاهم وحل الخلافات.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 29-8-2021 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تنظم جهودك وتعد نفسك لكل الاحتمالات وتتكيف مع المستجدات.

حظك اليوم برج الحوت 29-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو اجتماعية تشغلك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.