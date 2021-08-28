تشييع جثمان حمدي الكنيسي إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة

انتهت صلاة الجنازة على جثمان الإعلامي الراحل حمدي الكنيسي من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، وتحرك الجثمان إلى مقابر العائلة في طريق الواحات.

الإعلاميون يودعون حمدي الكنيسي إلى مثواه الأخير

وحرص عدد من الإعلامين على أداء صلاة الجنازة على روح الإعلامي حمدي الكنيسي، الذي رحل عن عالمنا، مساء أمس، عن عمر يناهز الـ80 عاما، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة بعد صراح طويل مع المرض، وكان من بينهم الإعلامي والنائب مصطفى بكري، وشقيقه محمود بكري، بالإضافة إلى طارق سعدة نقيب الإعلاميين، بالإضافة إلى عدد من أعضاء من نقابة الإعلاميين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، إثر إصابته بأزمة صحية، وذلك حسبما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

«الإعلاميين» عن حمدي الكنيسي: من رواد الإذاعة المصرية

ونعى الإعلامي الراحل مجموعة كبيرة من المؤسسات والنقابات الإعلامية، بسبب الدور البارز الذي قام به للإعلام المصري، ومن بينهم مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، قائلا إن الإعلامي الراحل كان رمزا إعلاميا كبيرا وأستاذا وأبا، من رواد الإذاعة المصرية.