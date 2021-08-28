وصول جثمان حمدي الكنيسي إلى مسجد «الحصري» لأداء صلاة الجنازة

وصل جثمان الإعلامي الراحل حمدي الكنيسي إلى مسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر، لأداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الظهر، على أن يتم الدفن في مقابر العائلة، وذلك بحضور أفراد العائلة وعدد من الأصدقاء المقربين.

رحيل الإعلامي حمدي الكنيسي عن عمر ناهز الـ 80 عاما

ورحل الإعلامي حمدي الكنيسي عن عالمنا، مساء أمس، بعد صراع طويل مع المرض داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، عن عمر يناهز الـ 80 عاما.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، إثر إصابته بأزمة صحية، وذلك وفق ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

ونعى عدد كبير من الإعلاميين رحيل الإذاعي والإعلامي الكبير من بينهم، محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، قائلا: «إذا كنا فقدناه في جسده ولكن ستظل أعماله وتاريخه خالدا وما تعلمناه منه سيظل في ذاكرتنا لنعلم منه الأجيال القادمة».