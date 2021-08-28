انهيار ابنة حمدي الكنيسي لحظة دخول جثمانه مسجد الحصري «فيديو»

وصل عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة إلى مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر لأداء صلاة الجنازة على الإعلامي الراحل حمدي الكنيسي، من بينهم طارق سعدة نقيب الإعلاميين، بالإضافة إلى عدد من أعضاء من نقابة الإعلاميين، والنائب والإعلامي مصطفى بكري.

ودخلت ابنة الإعلامي الراحل في حالة انهيار شديد أثناء دخول الجثمان إلى المسجد لأداء صلاة الجنازة التي من المقرر أداؤها عقب صلاة الظهر، على أن يتم الدفن في مقابر الأسرة.

تشييع جثمان الإعلامي الراحل حمدي الكنيسي من مسجد الحصري

ورحل الإعلامي حمدي الكنيسي مساء أمس، عن عمر يناهز ال 80 عامًا، داخل أحد المستشفيات الكبرى بعد صراع طويل من المرض، ونعى الإعلامي الراحل مجموعة كبيرة من الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية الكبرى بسبب الدور الهام الذي قام به في الإعلام المصري، ومن بينهم الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإذاعي محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية.