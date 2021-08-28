رئيس الإذاعة ناعيا حمدي الكنيسي: كان سابقا عصره مبدعا

نعى الإذاعي محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، جميع الإعلاميين في مصر والعالم العربي في وفاة الرائد الإعلامي حمدي الكنيسي، واصفا إياه بأنه قيمة وقامة إعلاميا وإذاعيا، ومن العلامات المضيئة في تاريخ الإعلام المصري والعربي والهيئة الوطنية للإعلام في مصر، «إذا كنا فقدناه في جسده ولكن ستظل أعماله وتاريخه خالدا وما تعلمناه منه سيظل في ذاكرتنا لنعلم منه الأجيال القادمة».

«نوار»: حمدي الكنيسي رجلا مطورا ومبدعا وخلاقا

وأضاف «نوار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، اليوم، أنّ الوقت لن يكفي للحديث عما قدمه حمدي الكنيسي للإذاعة والإعلام المصري، فكان رجلا مطورا ومبدعا وخلاقا وسابق عصره وأوانه بكثير في كل ما عمله به وترأسه ولا سيما إذاعة الشباب والرياضة أو صوت العرب.

وأشار الإذاعي محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، إلى أنّ «الكنيسي» صاحب تاريخ حافل للعطاء والنقاء، فعلى المستوى الشخصي كان من أنقى الشخصيات التي يمكن أن يتعامل الزملاء معها، «كان بابه مفتوحا وهو رئيس للإذاعة واستقبل الصغير قبل الكبير فكان متواضعا للغاية ومعطاء وبرامجه تتسم بالنجاح والإعداد الجيد وأضافت للكثير للإذاعة».

وجه بتطوير إذاعة «صوت العرب» بعد توليه رئاستها

وتابع: «يشهد الزملاء الموجودين الآن على قيد الحياة ومن تتلمذوا على يديه ومن عمل معه على هذه الصفات الحميدة والنقاء غير المتكرر وغير الموجود بكثرة بيننا، وكان دائما وأبدا مطورا في كل مكان ووظيفة».

وواصل الإذاعي محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية: «فور توليه رئاسة إذاعة صوت العرب وجه بتطويرها على الفور فتحولت من محطة تقليدية كلاسيكية لمتطورة، واكتشفنا مع مرور الوقت أن لديه فكر خلاق ومبدع ونجح هذا التصور لإعادة صوت العرب للمكانة التي كانت عليها».