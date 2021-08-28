وزير الزراعة ومحافظ قنا يتابعان برامج «باب رزق» لتمويل المشروعات 

تابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وعلاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري، تنفيذ برامج «باب رزق» لتمويل المشروعات، ضمن قافلة الشمول المالي، في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي نظمها البنك.

أكد وزير الزراعة، أن البنك الزراعى المصري يقدم العديد من الخدمات للمزارعين وصغار المربين، من خلال البرامج التمويلية الميسرة التي تساعدهم في إقامة مشروعاتهم الخاصة، بما يوفر فرص عمل للشباب، ومصدر دخل أساسي للأسر الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة.

وأضاف محافظ قنا، أن البنك الزراعي المصري دائمًا ما يكون له تجارب رائدة في مجال التنمية الشاملة، حيث يساهم في مبادرة إحلال السيارات «الكبود» إلى ميكروباص، بتسهيلات غير مسبوقة لملاك السيارات.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن برنامج «باب رزق» أحدث البرامج التمويلية التي أطلقها البنك مؤخرًا لدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وهو موجه لتمكين المرأة الريفية والمرأة المعيلة والشباب في قرى الريف المصري، لمساعدتهم على إطلاق اعمالهم بما يوفر فرص عمل للشباب ويحقق لهم الاستفادة الكاملة من الخدمات المصرفية والبرامج التمويلية التي يقدمها البنك، بما يدعم توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي، ويعزز قدرات الشباب لتعظيم استفادتهم من الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك، ومساعدتهم على زيادة دخلهم بما يوفر مستوى حياة كريمة لفئات المجتمع الأكثر احتياجا.

واضاف أن برنامج «باب رزق» يوفر تمويلاً ميسراً بقيمة تتراوح بين 2000 و10 آلاف جنيه، وبفائدة سنوية متناقصة، وإجراءات وتسهيلات بنكية بسيطة، حيث يمكن للعميل الحصول على القرض بموجب البطاقة الشخصية من خلال أكثر من 40 فرعا بمحافظة قنا.

وأشار إلى مراعاة توفير كافة التيسيرات والتسهيلات للراغبين في الحصول على التمويل اللازم، حيث يمكن للعميل الحصول على مبلغ القرض المطلوب دون أي مصاريف بنكية، على أن تتم الموافقة على القرض في أسرع وقت ممكن.