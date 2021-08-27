وزير الزراعة يتفقد أنشطة قرية البغدادي ونماذج المساقي الفرعية بالأقصر

في إطار جولته داخل محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه كلا من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وكذلك برافين أجراوال المدير المقيم لبرنامج الغذاء العالمي بالقاهرة، والمهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية في مجلس النواب علاء فاروق رئيس البنك الزراعي، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، جميع الأنشطة التي تم تنفيذها من خلال جهاز مشروعات التنمية الشاملة، وكذلك برنامج الغذاء العالمي من خلال برنامج دعم صغار المزارعين في صعيد مصر، وتحديدًا بمحافظة الأقصر.

وزير الزراعة يتفقد «نماذج المساقي الفرعية» وقرية البغدادي

وتفقد الوزير يرافقه الوفد، الأنشطة التي تم تنفيذها في قرية البغدادي في مركز البياضية شرق محافظة الأقصر، حيث تضم محطتين للطاقة الشمسية لري مساحة تصل إلى 50 فدانا لصغار المزارعين، وكذلك تفقد الوفد بعض نماذج للمساقي الفرعية التي تم تطويرها، كما يصل طولها إلى نحو 2 كيلو مترًا، حيث كان لها مردودا إيجابيا على المزارعين، نتيجة لحدوث وفرة في المياه بلغت نسبتها أكثر من 20%، كما ساعدت على توفير في استهلاك السولار لدى المزارعين، وساعدت المحطات الشمسية التي تم تنفيذها في هذا المشروع على تخفيض تكلفة ري الفدان طبقا لأقوال المزارعين من 300 جنيه للفدان إلى 50 جنيها للفدان الواحد.

وزير الزراعة يؤكد على دور الدولة المصرية في دعم المزارعين

وفي إطار جولته داخل المحافظة، تفقد «القصير» كذلك نموذجين لتوحيد الحيازات المجمعة والمنزرعة أصناف الذرة الرفيعة جيزة 15 وهجين مكة، والتي تم تنفيذها من خلال مشروع التغيرات المناخية وتوحيد الحيازات، كما أكد في كلمته في مؤتمر للري الحديث اُقيم بمركز إسنا، على دور الدولة المصرية الكبير والهام في دعم صغار المزارعين ودعم الزراعة وقطاع الزراعة، لكونه إنه من القطاعات الأساسية وأحد القطاعات الصلبة التي لم تتأثر بجائحة كورونا، كما وجه شكره لجميع المزارعين الذين الأساليب الحديثة للري، لافتًا إلى المبادرة الهامة التي تم توقيعها من قبل وزارة الري ووزارة المالية في مجال تطوير الري الحقلي من خلال قرض حسن دون فوائد لمدة عشر سنوات.

من جانبه قال، ابرافين أجراوال الممثل والمدير المقيم لبرنامج الغذاء العالمي في القاهرة، إن جميع هذه الأنشطة تم تصميمها جاءت بما يتناسب مع ظروف جميع المزارعين في محافظات الصعيد بهدف مساعدتهم في هذا المجال ونشر الوعي الزراعي بشكل كامل.