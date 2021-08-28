وزير الزراعة ومحافظ الأقصر يتفقدان محطة «بحوث المطاعنة»

قبل مغادرته الأقصر متوجها إلى محافظة قنا لمتابعة المشروعات الزراعية، تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، اليوم السبت، محطة بحوث المطاعنة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاهتمام بالبحوث التطبيقية ورفع كفاءة الأصول وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها وتنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى بضرورة متابعة أراضي مركز البحوث الزراعية.

وقال القصير: إنه تفقد الأراضي المملوكة لقطاع الإنتاج ومحطات البحوث في المطاعنة وطالب برفع كفاءة الأصول وحسن استغلالها واستخدام نظم الري الحديث مشيرا إلى أن مساحة محطة بحوث المطاعنة حوالي 130 فدان وانشئت عام 1963 لتخدم محافظات قنا والأقصر وأسوان.

ومن ناحيته قال الدكتور محمد نوبي، مدير محطة بحوث المطاعنة، إن المحطة تشهد تنفيذ جميع البرامج البحثية للأقسام الفنية المختلفة كما تسعى إلى تحقيق أهداف وزارة الزراعة سواء في مجال البحث العلمي واستنباط أصناف وسلالات جديدة عالية الإنتاج أو في مجال الخدمات الارشادية من خلال القيام بدور فعال في نقل التوصيات الفنية من خلال الطرق الإرشادية في صورة تجارب تأكيدية وحقول إرشادية وأيام حقل وأيام حصاد وزيارات حقلية.

وتابع: «كما تشمل مجال التدريب، حيث تقوم محطة بحوث المطاعنة بعقد دورات تدريبية للباحثين للوقوف علي أحدث التقنيات في الزراعة الحديثة».

يشار إلى أنه حضر الجولة سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسئول ملف رفع كفاءة الأصول وقيادات الوزارة ومحافظة الأقصر.