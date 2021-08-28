وزير الزراعة يتفقد محطة بحوث المطاعنة بالأقصر: نهتم برفع كفاءة الأصول

تفقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه محافظ الأقصر مصطفى ألهم، محطة بحوث المطاعنة، بمركز إسنا.

وقال الوزير على هامش جولته، إنه تفقد الأراضي المملوكة لقطاع الإنتاج وكذلك محطات البحوث في المطاعنة التابعة لمركز إسنا، موجهًا برفع كفاءة الأصول وحسن استغلالها واستخدام نظم الري الحديث في الزراعة.

وذكر أن مساحة محطة بحوث المطاعنة تبلغ حوالي 130 فدانا، والتي أنشئت عام 1963 لخدمة محافظات قنا والأقصر وأسوان.

الرئيس يوجه بـالاهتمام بالبحوث التطبيقية

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف إلى الاهتمام بالبحوث التطبيقية، وكذلك رفع كفاءة الأصول، مع ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة، وكذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بضرورة متابعة أراضي مركز البحوث الزراعية داخل المحافظات المختلفة خاصة محافظات الصعيد.

وحضر الجولة الميدانية سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، ومسؤول ملف رفع كفاءة الأصول، وكذلك قيادات الوزارة ومحافظة الأقصر.

استنباط أصناف وسلالات جديدة عالية الإنتاج

من جانبه، أوضح الدكتور، محمد نوبي مدير محطة بحوث المطاعنة، أن المحطة يُنفذ بها جميع البرامج البحثية للأقسام الفنية المختلفة، وتسعى إلى تحقيق أهداف وزارة الزراعة سواء في مجال البحث العلمي، فضلًا عن استنباط أصناف وسلالات جديدة عالية الإنتاج أو في مجال الخدمات الارشادية، حيث تقوم من بدور فعال في نقل التوصيات الفنية من خلال الطرق الإرشادية التالية في صورة تجارب تأكيدية وحقول إرشادية وأيام حقل وأيام حصاد وزيارات حقلية و مجال التدريب، لافتًا إلى عقد محطة بحوث المطاعنة دورات تدريبية للباحثين للوقوف على أحدث التقنيات في الزراعة الحديثة.