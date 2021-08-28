"الصحافة والإعلام» أول نقابة عمالية تدخل «عالم الرقمنة»

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام، برئاسة مجدي البدوي، البدء في إجراءات التعديلات اللازمة بكافة القواعد البيانية والبنية التحتية للنقابة ولجانها النقابية، وذلك تمهيدا للدخول إلى عالم الرقمنة والديجيتال.

وقال البدوي: إن رقمنة النقابة ودخولها عالم الديجيتال والتحول الرقمي يساهم في توفير الوقت والطاقات البشرية لإنجاز مهام أكثر في العديد من الجوانب الخدمية لأعضاء النقابة، موضحا أن تلك الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة وحرص القيادة السياسية على دعم التحول الرقمي لكافة قطاعات الدولة.

استخدام الرقمنة في النقابة

وأضاف البدوي، في بيان، أن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام تسعى من خلال استخدام الرقمنة فى إدارة أعمالها لتطوير العمل النقابى سواء داخل النقابة أو مع اللجان النقابية التابعة لها، مشيرا إلى أن إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين النقابة و لجانها أولى الخطوات الفعلية للتحول الرقمي.

وتابع: أن النقابة ستطبق نظام المراسلات والطلبات عن طريق البريد الإلكتروني، حتى لا يكون هناك ضرورة لسفر رؤساء وأعضاء اللجان بالساعات لمسافات طويلة من أجل مخاطبة النقابة، مؤكدا أن الرقمنة أصبحت سمة العصر والوسيلة الأسرع للتواصل بين اللجان النقابية والعمال من جهة وبين اللجان النقابية والنقابة العامة من جهة أخرى.

إطلاق موقع إلكتروني

واستكمل: تعمل النقابة في المرحلة الحالية على إطلاق موقع الكتروني يتضمن كافة الخدمات التي تقدمها النقابة، مع إمكانية تقديم طلبات تأسيس اللجان النقابية، أو الالتحاق بها عبر الموقع الالكتروني، مشيرا إلى أن النقابة العامة سوف تنظم دورات تدريبية خلال الأيام القليلة القادمة للعاملين لديها ولدى اللجان النقابية حول كيفية تطبيق الرقمنة، من أجل تطبيق بداية التحول في أسرع وقت.

وأشار إلى مخاطبة النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وزارة الاتصالات رسميا، بطلب إرسال لجنة من الوزارة لإجراء التحول الرقمي للنقابة، مع استعداد النقابة على تحمل تكلفة هذا الأمر.