السيسي: العراق إحدى قلاع العروبة ومراكز الحضارة بالعالم العربي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه سعيد بالتواجد بالعراق إحدى قلاع العروبة ومراكز الحضارة بالعالمين العربي والإسلامي، الأمر الذي يجسد المستوى غير المسبوق للشراكة بين الأشقاء العراقيين والرغبة الصادقة في تدشين مرحلة جديدة من التعاون البناء عبر آليات فعالة ومتعددة سواء على الصعيد الثنائي أو الثلاثي المصري العراقي الأردني، بما يمكن من الانطلاق نحو آفاق أرحب من الشرامة والتعاون على نحو يلبي تطلعات ومصالح الشعوب، استنادا لعلاقات قوية وممتدة لصون أمن المنطقة بأكملها.

السيسي: العراق واجه التأثيرات السلبية للإرهاب

وأضاف السيسي خلال حديثه بمؤتمر بغداد للحوار أن العراق واجه بجانب دول وشعوب عربية أخرى على مدى السنوات الماضية التأثيرات بالغة السلبية لإرهاب وحروب، امتدت بتداعيتها على شعوب الجوار.

الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل إلى بغداد، صباح اليوم السبت، للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وذلك في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي.

وقال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمطار بغداد الدولي، موضحاً أن الرئيس السيسي وصل إلى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، موضحا أن المؤتمر يسعى إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.