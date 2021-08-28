بعد هجوم مطار كابول في أفغانستان.. بريطانيا تنهي عمليات الإجلاء اليوم

قالت بريطانيا إنها ستجري آخر رحلات إجلاء لها من مطار كابول بأفغانستان اليوم السبت قبل أن تسحب قواتها، تاركة عدة مئات من الأفغان مؤهلين للسفر إلى المملكة المتحدة وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتنهي المملكة المتحدة عمليتها لنقل المدنيين جوا من مطار كابول بأفغانستان قبل الموعد النهائي في 31 أغسطس لسحب القوات الأمريكية، بينما تستعد قوات طالبان للسيطرة على المطار.

وأكد وزير الخارجية دومينيك راب، أمس، مقتل مواطنين بريطانيين وطفل مواطن بريطاني آخر في الهجوم على مطار كابول في أفغانستان والذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه.

إخراج القوات البريطانية عبر مطار كابول

وقال الجنرال السير نيك كارتر، رئيس هيئة أركان الدفاع، لراديو بي بي سي 4 اليوم: «وصلنا إلى نهاية عملية الإجلاء، الذي سيحدث خلال اليوم» من أفغانستان عبر مطار كابول.

وأضاف: «لدينا بعض الرحلات الجوية المدنية للإقلاع لكنها قليلة للغاية الآنة»، وبعد ذلك «سيكون من الضروري إخراج قواتنا على متن الطائرات المتبقية».

13 ألف شخص أجلتهم بريطانيا عبر مطار كابول حتى أمس

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية، أمس، أنها أجلت أكثر من 13000 شخص في آخر 14 يومًا. وقالت الوزارة إنها توقفت الآن عن دعوة الناس للإجلاء من مطار كابول بأفغانستان وتركز على الرعايا البريطانيين.

وأضاف كارتر أن عملية الإخلاء «سارت بأفضل ما يمكن في ظل هذه الظروف»، لكنه اعترف بأنها كانت «مفجعة»، لأننا «لم نتمكن من إخراج الجميع».

بريطانيا تغادر أفغانستان وتتخلى عن المئات

وقدر قائد القوات المسلحة البريطانية، عدد الأفغان المؤهلين الذين لم يتم إجلاؤهم بالمئات، قائلاً إن الكثيرين كانوا يخشون السفر إلى المطار أو لم يتمكنوا من القيام بالرحلة.

وشدد على أنهم سيكونون موضع ترحيب في المملكة المتحدة إذا تمكنوا من المغادرة بعد الموعد النهائي، من خلال دول ثالثة أو بطرق أخرى.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس إن المملكة المتحدة ستغير السماء والأرض لمساعدة الأفغان الذين تركوهم وراءهم بعد انتهاء العملية الحالية.