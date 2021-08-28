وزير الزراعة يتفقد أنظمة الري الحديث بحقول نجع حمادي

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عددا من الحقول الزراعية (قصب السكر، والنباتات العطرية) بقرية الحلفاية بحري، والتابعة لمركز نجع حمادي، والتي تعتمد على أنظمة الري الحديث.

واستمع وزير الزراعة ومحافظ قنا والوفد المرافق لهما لشرح تفصيلي من صاحب المزرعة حول تجربته في الاعتماد على الري الحديث (الرش - التنقيط)، واعتماده على الطاقة الشمسية في التشغيل، حيث أوضح صاحب المزرعة أنه زرع 20 فدانا بقصب السكر بنظام الشتلات، وباستخدام الري بالتنقيط، إضافة إلى حوالي 20 فدانا بالنباتات العطرية بنظام الري بالرش.

وأشاد وزير الزراعة بالتجربة، مؤكدًا أنه نموذج يُحتذى به بالنسبة لأقرانه من المزارعين نحو التحول إلى أنظمة الري الحديث، مشيرًا إلى أن تلك الأنظمة تساهم في زيادة إنتاجية الفدان بنسبة كبيرة، وكذلك تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، إضافة إلى دورها في خفض التكلفة والعمالة واستهلاك الأسمدة بنسب تصل إلى 50٪؜.

وأضاف «القصير» إلى أن وزارة الزراعة تسعى إلى تعميم تجربة زراعة محاصيل القصب بالشتلات والأصناف الجديدة التي تتميز بالإنتاجية العالية ومقاومتها للتغيرات المناخية، والاعتماد على ري تلك المحاصيل بالتنقيط، موجهًا الشكر للقائمين على هذه التجربة وللبنك الزراعي المصرى لتقديمه الدعم والتمويل اللازم.

وقال محافظ قنا، إن المحافظة تعد الأولى على مستوي مصر في زراعة القصب وإنتاج السكر، حيث تبلغ المساحة المنزرعة به أكثر من 120 ألف فدان تنتج حوالي 3 ملايين طن قصب سنويًا، ما يعادل 300 ألف طن سكر، مشيرا إلى أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الزراعة تحرص على تطوير زراعة القصب من خلال إدخال نوعيات جديدة ذات قدرة إنتاجية عالية.

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